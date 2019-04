Adesso.sm replica a "la politica dei no"

In un comunicato Adesso.sm si toglie un sassolino dalle scarpe e risponde a PS, Democrazia in Movimento e PSD allineandoli a quella che definisce "la politica dei no e della polemica a prescindere". Dai titoli Demeter all'ipotesi di retrocedere sulla volontà di non permettere la conversione del credito di imposta delle banche sammarinesi in titoli di debito pubblico, la maggioranza definisce le accuse la classica strategia dell'attacco congiunto su più fronti e dichiara di rimanere concentrata sull'individuazione delle iniziative da inserire nel prossimo assestamento di bilancio, a beneficio delle imprese sammarinesi