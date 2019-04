Adesso.sm: su Ue insieme in barba "ai falchi". Renzi "straordinario voto unanime"

"Dalle opposizioni un attacco strumentale". Adesso.sm interviene su quello che chiama "l'attacco frontale" al Segretario agli Esteri Nicola Renzi dopo l'intervista in cui commentava positivamente l’intesa raggiunta sull’Ordine del giorno, che impegna la Segreteria ad organizzare confronti sull’individuazione delle cosiddette “linee rosse” da portare al tavolo della trattativa. Renzi dice la verità, puntualizza la nota, quando afferma che lui stesso, da un anno e mezzo, chiede alle forze politiche di impegnarsi a fornire feedback e osservazioni. "Le dichiarazioni del Segretario agli esteri , aspramente e strumentalmente criticate da chi, scrive la maggioranza, forse non vuole che si porti avanti questo tema con il giusto clima di condivisione, non sconfessano nulla dell’Ordine del Giorno approvato" Confidiamo, si legge che questi comunicati siano solo due incidenti di percorso e che sui temi cruciali per il futuro di tutti i cittadini la politica continui a mettere in campo serietà e responsabilità, come fatto in queste ultime due occasioni, in barba ai “falchi” che svolazzano sulle rupi del Titano. Sullo stesso tema torna anche il Segretario agli Esteri invitando a lavorare insieme con impegno e responsabilità. Sui temi del rapporto con l’Unione europea, scrive, abbiamo espresso uno straordinario voto unanime, dimostrando la volontà generale di affrontare con la necessaria compattezza e determinazione un passaggio storico per il nostro Pese e la nostra popolazione.