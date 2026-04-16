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Adolfo Urso: "Caro carburanti, una settimana di progressivo calo"

Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy ci sono positive ricadute anche per l'inflazione

di Francesca Biliotti
16 apr 2026
Il collegamento di Francesca Biliotti al Tg San Marino
Il collegamento di Francesca Biliotti al Tg San Marino

In attesa che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceva il primo ministro dell'Albania Edi Rama a Palazzo Chigi, e per l'occasione Più Europa ha già annunciato un flash mob di protesta davanti al palazzo del governo in occasione della visita istituzionale, si torna a parlare di caro carburanti, col ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che parla di progressivo calo, grazie agli interventi messi in campo dal governo Meloni, con conseguenti benefici anche per l'inflazione.

Nel video l'intervista a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy




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