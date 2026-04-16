POLITICA ITALIA Adolfo Urso: "Caro carburanti, una settimana di progressivo calo" Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy ci sono positive ricadute anche per l'inflazione

In attesa che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceva il primo ministro dell'Albania Edi Rama a Palazzo Chigi, e per l'occasione Più Europa ha già annunciato un flash mob di protesta davanti al palazzo del governo in occasione della visita istituzionale, si torna a parlare di caro carburanti, col ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che parla di progressivo calo, grazie agli interventi messi in campo dal governo Meloni, con conseguenti benefici anche per l'inflazione.

Nel video l'intervista a Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

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