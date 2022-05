Adunata alpini, Rf: “Evento nella memoria, progettato e ottenuto dal passato Governo”

A conclusione dell'adunata degli alpini Rimini-San Marino interviene Repubblica Futura, parlando di “un evento che rimarrà a lungo nella memoria del Paese” e ricordando come “sia stato possibile dal lavoro fra territori iniziato nel 2017” con l'ottenimento per la prima volta di una assegnazione congiunta, fra due Stati. “Un grande evento progettato, voluto e ottenuto da un altro governo” - dice RF, ringraziando l'allora Segretario Marco Podeschi - “anche a dispetto – prosegue - di chi non ci credeva” e rilevando come “di fronte a un evento in cui uno Stato si presenta unito mostrando il meglio di sé, il Governo abbia deciso di cancellare tutto quanto era accaduto prima del 2020, chi aveva lavorato per ottenere l’evento e chi, già nel 2019, aveva mosso i primi passi per promuovere le attività organizzative di supporto. L'autoreferenzialità – conclude RF – è il tratto distintivo dell'azione di questo Governo”.