'Affare bulgaro', Rete: "Istituire subito la commissione d'inchiesta, la trasparenza non può aspettare"

Dall'opposizione Rete chiede di istituire subito una commissione d'inchiesta sul cosiddetto "affare bulgaro", per "chiarire al più presto - scrive il movimento - eventuali responsabilità politiche, istituzionali e amministrative. La trasparenza non può aspettare".

Rete ricorda che le opposizioni avevano chiesto di inserire un comma dedicato nel prossimo Consiglio. Al posto della discussione, prosegue, la maggioranza si è invece "limitata a prendere l'impegno di presentare un loro progetto di legge, che però ad oggi non esiste, promettendo di portarlo ad aprile con procedura d’urgenza". "Vedremo - si legge sempre nella nota - quando faranno partire la Commissione d’Inchiesta". Il movimento annuncia una serata pubblica delle opposizioni sul tema, lunedì 16 marzo alle 21 alla Sala polivalente di Murata.







