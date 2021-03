Affidi internazionali di minori stranieri non accompagnati: depositato il pdl firmato da tutti i gruppi consiliari

Depositato nel pomeriggio in Segreteria Istituzionale il progetto di legge sugli affidi internazionali di minori stranieri, non accompagnati. E' stato predisposto e poi firmato da tutti i gruppi consiliari che oggi hanno voluto partecipare al deposito del pdl, con un loro rappresentante ciascuno. E' il risultato di un ordine del giorno proposto da Sara Conti di Rf ed approvato all'unanimità a maggio. “I firmatari del progetto di legge – riferisce – auspicano una celere calendarizzazione e la procedura d'urgenza per l'approvazione, considerando l'emergenza umanitaria”. Proprio domani si riunisce l'Ufficio di Presidenza che dovrà fissare l'ordine del giorno della prossima seduta consiliare.