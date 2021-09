Affluenza Referendum: alla chiusura dei seggi 14.558 votanti, pari al 41%

Il dato definitivo sull'affluenza parla di 14mila 558 cittadini che si sono recati ai seggi per esprimere il loro voto sul referendum propositivo, pari al 41,11%. Numeri inferiori alla tornata referendaria del 2019, con uno scarto dello 0,87%

Hanno votato più donne che uomini e il dato che balza agli occhi è come in un solo castello, Serravalle, ci sia stata più affluenza, mentre le altri amministrazioni locali, rispetto a due anni fa, sono in calo.







Tra i cittadini che si sono recati ai seggi, da segnalare il dato positivo degli Esteri, 708, con un saldo attivo anche rispetto ai quesiti precedenti, pari all'1,58%. Il castello dove si è votato meno, sempre rispetto al passato, Faetano, con il 4,5% e Montegiardino con il 3 e mezzo.