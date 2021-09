REFERENDUM IVG Affluenza referendum: alle 12.00 è al 16,07%

Affluenza referendum: alle 12.00 è al 16,07%.

Prima rilevazione della giornata, alle 12.00 per l'affluenza alle urne in questa giornata referendaria. L'affluenza generale in repubblica è al 16,07%. Il Castello che registra la percentuale più alta di iscritti che si sono già presentati alle urne è Faetano con il 25,99% mentre fanalino di coda il Castello di Borgo Maggiore con il 22,30%. In calo dell'1,79% rispetto all'ultima tornata referendaria, del 2019. Dato che salta all'occhio: si sono recati alle urne in percentuale più elettori uomini che elettrici donne.

Le prossime rilevazioni saranno alle 17.00 e alle 20.00 quella finale. San Marino RTV coprirà la giornata con aggiornamenti sul web, una edizione flash del Tg alle 14, poi l'usuale edizione delle 19.30; mentre in serata, dalle 21.00, sarà trasmessa una speciale diretta - sul canale 73, in streaming web e su Facebook – sui risultati del referendum.

