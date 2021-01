VERTICE ALLA FARNESINA Aggiunti anche i vaccini ai dossier aperti tra Italia e San Marino Luca Beccari: "Conclusa intesa tecnica per darci modo di acquistare le dosi". Ivan Scalfarotto: "Chiuso positivamente il tavolo sull'approvvigionamento energetico"

Nuovo incontro alla Farnesina tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e il Sottosegretario Ivan Scalfarotto. Il tavolo bilaterale tra Italia e San Marino prosegue a spron battuto, tra visite istituzionali e punto della situazione sui dossier aperti. Il Sottosegretario agli Esteri Scalfarotto ha accolto in prima persona la delegazione sammarinese, composta oltre che dal Segretario di Stato Luca Beccari, anche dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, dalla direttrice degli Affari giuridici Maria Alessandra Albertini e dal direttore del dipartimento Esteri Matteo Mazza.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è intrattenuto nella prima parte dell'incontro, per un momento di cordialità istituzionale, poi il vertice si è focalizzato sugli argomenti già noti, uno in particolare si è già concluso, riferisce il Sottosegretario Scalfarotto. Aggiunto anche un tema di strettissima attualità come quello dei vaccini. Confermata la prossima Commissione Mista per gli inizi di aprile, nel cui ambito verranno affrontati i temi attinenti, tra gli altri, a multe, confische, rogatorie, vigilanza bancaria e interscambio. Nel frattempo, è stata ribadita la volontà di proseguire il confronto sui temi propri della Commissione Mista attraverso l’istituzione di appositi tavoli tecnici, nonché di proseguire i lavori pertinenti ai tavoli già aperti sulla collaborazione in ambito finanziario e sulle radiofrequenze.

Nel video le interviste a Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri

