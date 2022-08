Aggregazione dei Socialisti: primo incontro tra Psd, Ps, Md ed Ēlego

Primo confronto sul tema dell’aggregazione socialista nella serata di ieri tra il Partito dei Socialisti e dei Democratici, il Partito Socialista, il Movimento Democratico-San Marino insieme ed ĒLEGO “per una Nuova Repubblica”. Il dialogo, scrivono in una nota, per riunire il movimento socialista sammarinese. Diversi i punti convergenti a partire dalla necessità di unire ed intensificare i rapporti per mantenere viva la storia e i valori degli ideali socialisti.

L’aggregazione socialista rappresenta un elemento di novità nello scacchiere politico sammarinese. I Socialisti successivamente si muoveranno per attivare il coinvolgimento dei cittadini.

