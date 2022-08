Aggregazione socialista: primo confronto a quattro, tra PSD, PS, MD ed Elego

Un nuovo incontro, questa volta a quattro, e basi sempre più solide sulle quali impostare il nuovo corso Socialista. Psd, Ps, MDSMI ed Elego “per una nuova Repubblica” accelerano sull'aggregazione dell'area. Rapporti che si vogliono sempre più intensi tra le 4 forze politiche, sul fronte ideale – per mantenere la storia e accrescere i valori socialisti – come sul fronte operativo, fissando anche scadenze temporali. “Una volta compiuti i primi passi organizzativi dell'aggregazione – scrivono in una nota congiunta – si passerà al coinvolgimento della cittadinanza per raccoglierne adesione energie e contributo".

Obiettivo: elaborare una agenda di lavoro che entro il mese di settembre fissi “punti programmatici comuni sui quali costruire l'aggregazione socialista, indispensabile – dicono – per una rinnovata azione politica e per rafforzare l'impegno nelle sedi istituzionali”. Aggregazione, che per le 4 forze rappresenta “l'unico elemento di novità nello scacchiere politico, alla luce anche della fine della propulsione portata dal movimentismo”.

