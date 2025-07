Aggressione sul posto di lavoro, interviene la Segreteria: "Subito misure per proteggere le lavoratrici” Il Segretario al Lavoro, Bevitori, condanna l’aggressione avvenuta in azienda e rilancia la necessità di riforme: “Ogni ambiente lavorativo sia un luogo sicuro e rispettoso, soprattutto per le donne”

Dopo la brutale aggressione subita da una lavoratrice frontaliera in un’azienda sammarinese, la Segreteria di Stato per il Lavoro è intervenuta con una nota di dura condanna. Il Segretario Alessandro Bevitori ha parlato di un "atto inqualificabile" ed espresso "la più ferma condanna" e "profonda solidarietà" alla vittima, sottolineando che quanto accaduto "scuote la coscienza civile" e impone un’azione decisa contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro.

"Quanto avvenuto è intollerabile" – ha dichiarato Bevitori – "Ogni ambiente lavorativo deve essere un santuario di sicurezza, rispetto e dignità per tutte le persone, in particolare per le donne". Il Segretario ha assicurato che il caso sarà seguito "con la massima attenzione" e ha ribadito la fiducia nelle autorità giudiziarie affinché si ricostruisca l’accaduto in modo accurato e trasparente.

La Segreteria ha inoltre accolto "con serietà" le preoccupazioni espresse dai sindacati, che hanno denunciato l’assenza di provvedimenti immediati nei confronti dell’aggressore da parte dell’azienda. Una situazione definita "inaccettabile", che richiama la necessità di interventi strutturali per tutelare chi lavora.

Proprio in questi giorni, il tema è oggetto del tavolo tecnico nazionale legato al Piano Nazionale Pluriennale sull’eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro. Tra le proposte in discussione, anche quella – sostenuta dal sindacato – di prevedere l’allontanamento cautelare dell’aggressore dal posto di lavoro.

"La tutela della sicurezza e del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori rimane una prerogativa ineludibile" – afferma ancora la Segreteria – che si dice pronta a rafforzare il sistema normativo con strumenti più efficaci e calibrati, in grado di contrastare con maggiore incisività i fenomeni di violenza e discriminazione.

Infine, la Segreteria di Stato ribadisce il proprio impegno a lavorare con parti sociali, istituzioni e realtà datoriali per promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione, affinché episodi simili non abbiano più a ripetersi. Prevenzione, vigilanza e formazione – conclude la nota – sono passaggi fondamentali per costruire ambienti di lavoro più sicuri ed equi per tutti, e soprattutto per le donne.

