TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:19 Agli Stati generali dell'Export il Segretario Beccari ragiona sul paventato tramonto dell'Occidente 14:07 Lupi sempre più vicini alle case, Sadegholvaad scrive alla Regione: “Fenomeno preoccupante” 13:14 50 anni dall'atto finale di Helsinki: il ricordo di chi c'era 13:13 "Giovani e sport nella Repubblica di San Marino": il volume di Anita Magalotti sul rapporto popolazione-sport 12:46 Un breve amore 'disincarnato' 12:42 Il ciclismo brinda coi suoi campioni 12:30 Lavoro: seminario tripartito con l'OIL, a Palazzo Mercuri, sul dialogo sociale di alto livello 11:36 Il premio “Un felliniano nel mondo” a Gérald Morin, ex segretario del Maestro
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Agli Stati generali dell'Export il Segretario Beccari ragiona sul paventato tramonto dell'Occidente

Il senatore Casini: "Felice della presenza di San Marino, simbolo di un Paese che ha sempre lavorato per il dialogo e la pace"

di Francesca Biliotti
27 nov 2025

A Roma gli Stati generali dell'Export, evento che ha visto protagonista il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Il Forum italiano dell'Export è alla settima edizione degli Stati generali, nasce nel 2018 per le imprese dalle imprese, ama dire il presidente Lorenzo Zurino, che una volta l'anno riunisce attorno a un tavolo tutto il mondo del commercio con l'estero. Quest'anno a Roma, partendo da grandi personalità delle istituzioni, il senatore Pier Ferdinando Casini, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il senatore Enrico Borghi, e Luca Beccari, Segretario di Stato agli Esteri. Al rappresentante istituzionale di San Marino il compito di rispondere al tema, anche provocatorio, se davvero stiamo assistendo al tramonto dell'Occidente. 

Nel video le interviste a Lorenzo Zurino, presidente Forum Italiano dell'Export; Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri; Pier Ferdinando Casini, senatore Partito Democratico




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica