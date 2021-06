Agricoltura biologica al centro dell'incontro bilaterale di oggi a Roma tra il Segretario Canti e il Ministro Patuanelli

A Roma oggi l'incontro tra il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Stefano Canti e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. Tra i principali temi sul tavolo, le nuove prospettive di collaborazione in materia di agricoltura biologica, affinché San Marino possa beneficiare del supporto italiano, per “perfezionare l’attuazione della specifica normativa europea, - quella cioè che rientra nella “Decisione del Comitato di Cooperazione UE-San Marino” emessa il 28 maggio 2020, - applicabile, per l'appunto, alla produzione biologica, all’etichettatura dei prodotti biologici, e al regime di importazione di prodotti biologici, adottate nel quadro dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro”.