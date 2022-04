Agricoltura biologica: il Segretario Canti incontra il Ministro Patuelli

Prosegue la collaborazione tra San Marino ed Italia in ambito di politiche agricole e ambientali. Oggi nella cornice di Vinitaly l'incontro tra il Segretario Canti e l'omologo italiano Patuelli: al centro del dialogo il mondo del biologico. Partito lo scorso luglio, in vista dell’Accordo di associazione UE, un corso rivolto ai tecnici del settore che, grazie anche la lavoro diplomatico e inter ministeriale, ha permesso di equiparare tutta la filiera biologica sammarinese a quella degli Stati membri dell’UE, rendendo i prodotti sammarinesi equivalenti a quelli degli Stati membri. Anche sul fronte dei controlli di qualità sono stati fatti incontri e siglati protocolli che prevedono un impegno tra le parti a coordinare i rispettivi sistemi di vigilanza nel settore della produzione biologica. Il Segretario Canti oggi ha colto l'occasione per ringraziare il Ministro Patuelli per la collaborazione e il fattivo supporto fornito per una vera opportunità di crescita professionale della pubblica amministrazione sammarinese in materia di agricoltura biologica.

