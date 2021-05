Al centro del confronto al Ministero del Lavoro il memorandum d’intesa sui lavoratori frontalieri

Lavorare insieme per affrontare le conseguenze dell’emergenza COVID pensando al programma europeo SURE e ai fondi UE destinati al sostegno delle politiche a favore dei lavoratori; la possibilità di siglare un memorandum d’intesa sui lavoratori frontalieri. Le emergenze e le possibili sinergie al centro dell’incontro al Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali, tra il Segretario di Stato, Teodoro Lonfernini e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La possibilità di istituire un tavolo politico e tecnico permanente, all’interno del protocollo sul frontalierato, in grado di discutere sul tema anche coinvolgendo le Regioni Emilia Romagna e Marche; nel quale verranno affrontati tutti i temi legati al lavoro con particolare attenzione a sicurezza sociale, formazione, riqualificazione dei lavoratori, ammortizzatori sociali, e tutte le istanze che si dovessero presentare e che potrebbero coinvolgere i numerosi residenti in Italia impiegati sul Titano. L’argomento forte dell’incontro: “Favorire lo sviluppo economico costituisce un vantaggio reciproco per i due Paesi”. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi e non è escluso che il prossimo incontro possa avvenire a San Marino, dal momento che il Ministro Orlando è stato invitato a compiere una visita in Repubblica.