Al Forum Ambrosetti primo confronto tra i sei leader che si candidano a governare l'Italia

Fronteggiare la crisi energetica, le ricette di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Carlo Calenda e Giuseppe Conte a confronto al Forum Ambrosetti a Cernobbio, a 20 giorni dalle elezioni, con dieci minuti a testa e poi le domande. Per Calenda è fondamentale "investire sui rigassificatori" e rilancia il governo a guida Draghi, Conte punta ad "abolire l'Irap", Meloni insiste nel voler modificare il Pnrr “che è perfezionabile”. Sulle sanzioni e la posizione dell'Italia nella questione ucraina dichiara “Sento ancora parlare di sanzioni sì, armi no. Se domani noi smettiamo di mandare armi non cambierebbe niente. Sulla posizione sull'Ucraina noi decidiamo nostro collocamento. Se l'Italia si sfila dai suoi alleati per gli ucraini non cambia niente, per noi moltissimo"

Per Enrico Letta - che ha insistito sul concetto di "affidabilità" del Pd - il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta "la nostra stella polare, il punto di riferimento complessivo. Si può discutere, ma diciamo 'no' alle rinegoziazioni". E conclude “ormai è chiaro, se vince la destra brinderà Putin”. Matteo Salvini propone "un ministero a Milano, laddove ci sono i brevetti, le grandi sedi, che riunisca le competenze sull'innovazione ora sparse". E si scaglia contro le sanzioni nei confronti di Mosca. chiedendo “uno scudo europeo per proteggere il paese”.

