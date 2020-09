Al Mise primi passi su energia e frequenze tra San Marino e Italia In arrivo nuovi confronti tecnici

Un “primo passo per affrontare rapidamente temi fondamentali per i due Paesi”. Così la Segreteria al Lavoro e alla Programmazione economica commenta l'incontro bilaterale di questa mattina a Roma tra Teodoro Lonfernini e il vice-ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Energia e telecomunicazioni i due temi principali al centro del confronto. Anticipati i prossimi passaggi: il tavolo tecnico sull'approvvigionamento potrà partire già dalla prossima settimana con un confronto tra gli esperti dei due Dicasteri per individuare i percorsi più adatti e quello sulle telecomunicazioni nel giro di due settimane.

Quello al Mise è stato un “dialogo sincero – commenta Lonfernini – che produrrà sicuramente opportunità di crescita per entrambi i Paesi”. “Molto buoni” i rapporti con l'Italia, aggiunge. In vista del tavolo tecnico, dal vice-ministro Buffagni l'invito ad arrivare a una “visione condivisa della situazione attuale”, con uno “scambio di documentazione tecnica sul 'numeri' del fabbisogno”.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato alla Programmazione economica, Teodoro Lonfernini

I più letti della settimana: