Al via a San Marino la coabitazione intergenerazionale Il modello prevede la convivenza volontaria tra un anziano over 65 proprietario di casa e un giovane tra i 18 e i 30 anni, con affitto calmierato in cambio di compagnia e piccoli aiuti domestici: come presentare la domanda.

Al via a San Marino la coabitazione intergenerazionale.

Le Segreterie di Stato per Territorio, Sanità e Giustizia comunicano l’avvio a San Marino del progetto di coabitazione intergenerazionale temporanea, iniziativa sociale per rafforzare solidarietà e coesione tra generazioni. Il modello prevede la convivenza volontaria tra un anziano over 65 proprietario di casa e un giovane tra i 18 e i 30 anni, studente o lavoratore stagionale. Previsto un canone calmierato fino al 50% in cambio di compagnia, piccoli aiuti domestici e supporto digitale non sanitario. La convivenza sarà regolata da un contratto scritto della durata tra 6 e 12 mesi, con diritti e doveri definiti per entrambe le parti. Le domande potranno essere presentate online tramite Istanze Online o presso l’Ufficio Servizi Territoriali Domiciliari Integrati di Dogana. Il progetto sarà monitorato da una commissione dedicata e inserito in una rete di tutela con servizi sociali e territoriali.

