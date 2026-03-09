Al via gli Stati generali dell'economia: istituzioni, mondo economico e sociale a confronto

L'intervista a Alessandro Bevitori, Rossano Fabbri, Marco Gatti, Luca Beccari, Domenica Spinelli e Mauro Del Barba

Istituzioni, categorie economiche, sindacati ed esperti sono chiamati a confrontarsi sul tema “Prospettive e sfide dell’economia del futuro”. Il primo appuntamento degli Stati generali dell'economia è ospitato al Teatro Titano. Un evento di respiro internazionale promosso dalle Segreterie di Stato per il Lavoro e per l’Industria con l’obiettivo di analizzare lo stato dell’economia sammarinese e soprattutto iniziare a definire la roadmap dello sviluppo dei prossimi anni.

"Innovazione tecnologica, sviluppo, crescita delle attività di alto contenuto tecnologico - illustra Alessandro Bevitori, segretario al Lavoro -: sono solo alcuni dei temi che trattiamo. C'è anche il lavoro che cambia di conseguenza. Questo è un brainstorming a 360 gradi con tutta la società economica sammarinese".

"Gli stati generali dell'economia - aggiunge Rossano Fabbri, segretario all'Industria - sono un punto di partenza per ragionare sull'oggi pensando al domani. Non è qualcosa che si conclude nell'astrattezza dei ragionamenti, ma vuole concretizzarsi in un documento finale".



La giornata inaugurale è dedicata ai saluti istituzionali e alla costruzione delle basi politiche e sociali del confronto, mentre nei due giorni successivi i lavori si sposteranno al Centro Congressi Kursaal con panel dedicati a competitività delle imprese, intelligenza artificiale, turismo, energia e space economy. L’obiettivo è coinvolgere tutto il mondo economico per governare una fase di cambiamenti epocali, valorizzando il sistema manifatturiero e le eccellenze del Titano proiettandole verso le nuove tecnologie. Un confronto che produrrà un documento finale destinato a orientare le scelte strategiche del Paese.

"Il bilancio dello Stato - ricorda Marco Gatti, segretario alle Finanze - non è altro che la conseguenza diretta dell'andamento economico del Paese. Questo evento è un momento importante per dimostrare che il nostro Paese è in grado di reagire non soltanto nei momenti in cui si trova nelle crisi, nelle difficoltà, ma anche quando siamo in una situazione di normalità possiamo costruire un futuro migliore".

"Ci sono scelte già fatte che ci proiettano nel futuro, come l'accordo di Associazione - commenta Luca Beccari, segretario agli Esteri -. Ci sono scelte da fare in certi ambiti, come nell'ambito della transizione ecologica e di quella digitale. Farlo con i nostri primi partner anche al di fuori dei nostri confini, come l'Italia, rappresenta un modo per far crescere la nostra economia, fare in modo che la nostra economia sia beneficio anche dei territori limitrofi".

"L'economia del Titano - afferma la senatrice Domenica Spinelli - è un'economia che sicuramente porta dei vantaggi anche all'Italia e quindi in tutto il sistema economico europeo. Da soli è chiaro che si potrebbe arrivare all'obiettivo, però insieme si arriva più lontani, più forti, più robusti, più solidi".

"L'Italia deve un po' sbarazzarsi del peso della burocrazia - conclude il deputato Mauro Del Barba -. San Marino lo può fare più velocemente nel semplificare le regole, attrarre sia capitali che talenti, essere leader nella transizione energetica o in materie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale, la space economy".

