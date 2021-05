INTERPARLAMENTARE Al via i lavori dell'Assemblea dell'Unione inter parlamentare

Si terrà da oggi a venerdì, in forma virtuale, la 142^ Assemblea dell’UIP. Per San Marino parteciperanno i Consiglieri Mariella Mularoni, Marica Montemaggi, Paolo Rondelli e Sara Conti. L’Assemblea è stata preceduta dalle riunioni delle Commissioni permanenti, del Forum delle donne parlamentari e del Forum dei giovani parlamentari. Il dibattito generale verterà sul superare la pandemia e sui processi per costruire un domani migliore. Nel corso dei lavori in preparazione dell’Assemblea sono state trattate le tematiche relative alle strategie per rafforzare la pace e la sicurezza contro le minacce e i conflitti derivanti dai disastri legati al clima, l’accessibilità ai vaccini come bene pubblico, le opportunità per avanzare verso un'economia verde, la rinnovata cooperazione multilaterale e il dialogo per affrontare le sfide globali.

