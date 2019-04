Al via il Consiglio: attesa per il decreto "salva banche"

Si apre questa mattina a Palazzo Pubblico la sessione consiliare di aprile, la prima presieduta dalle Loro Eccelleze Nicola Selva e Michele Muratori.

Attesa per il decreto a sostegno del sistema finanziario e il dibattito che ne seguirà soprattutto alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto il presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti.

Il cosiddetto decreto salva banche dovrebbe venire discusso giovedì, ha annunciato il Segretario alle finanze e punterà a prolungare il blocco dei pagamenti per banca Cis.

Già sollevate critiche in merito dagli industriali che hanno parlato di interventi “molto onerosi per lo Stato” senza che gli istituti coinvolti prestino i necessari elementi per il rientro.

In chiusura di lavori altro tema caldo legato ai diritti con l'Istanza sulla "procreazione cosciente e responsabile e l'interruzione volontaria di gravidanza".