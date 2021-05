Al via il Consiglio Grande e Generale: l'Aula torna a riunirsi a Palazzo Pubblico

Ripartono questa mattina i lavori del Consiglio Grande e Generale con la sessione di maggio. I consiglieri tornano a riunirsi a Palazzo Pubblico e lasciano il Kursaal viste le mutate condizioni epidemiologiche sul Titano. La sessione è convocata da oggi fino a lunedì 24 maggio. Al centro del dibattito, tra le altre, anche la proposta di stabilire l'Istituto musicale nella sede della scuola elementare di San Marino Città con conseguente spostamento delle classi dalla prime in poi, nel plesso di Murata e un riferimento del Congresso in merito agli interventi in materia pensionistica.