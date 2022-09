CGG Al via il Consiglio: in prima lettura la riforma previdenziale

Al via il Consiglio: in prima lettura la riforma previdenziale.

Si apre oggi la quattro giorno di Consiglio che vedrà la prima lettura della Riforma previdenziale. In aula anche la Seconda variazione al bilancio di previsione dello Stato e l'elezione dei Capitani Reggenti. Al centro del dibattito politico il declassamento del rating di San Marino, il Segretario alle Finanze Gatti riferirà in un punto B nel comma dedicato al bilancio. All'ordine del giorno anche 4 Decreti: disposizioni sul permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza ucraina; norme per la San Marino Card; valutazione dei dirigenti ISS e modifiche alla legge sulle società. Infine tre istanze d'Arengo, fra cui la richiesta di fondi per infrastrutture e iniziative per i giovani. I commi sono pochi ma a fine mese potrebbe essere convocata una seconda sessione del Consiglio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: