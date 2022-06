Al via il primo congresso di Domani Motus Liberi. Oggi si votano mozione finale e vertici di partito

“I personalismi sono l'ostacolo maggiore della politica che vuole migliorare il Paese”. Con questo slogan la presidente dell'assemblea congressuale Michela Pelliccioni apre l'assise dal titolo “Se non io chi? Se non ora quando? Verso il Domani una nuova cultura di partito”, che questo congresso vuole riorganizzare e rendere più forte per affrontare le sfide future. “Abbiamo sposato un progetto e lo proteggeremo fino alla fine – afferma il presidente di Dml Lorenzo Forcellini Reffi –. I contatti che abbiamo preso con Amazon, ad esempio, dimostrano che San Marino è ancora uno Stato in cui i colossi vogliono investire. Se questa possibilità fallisce – conclude – non perdiamo solo noi, ma tutto il Paese”. Prendono tutti gli esponenti delle forze politiche sammarinesi, inframmezzati dai saluti dei partiti amici italiani, di centrodestra. “La politica per me è vera passione, per qualcun altro è attaccamento alla poltrona – denuncia Gian Matteo Zeppa di Rete. I recenti cambiamenti di casacca di alcuni consiglieri – dice - sono difficilmente interpretabili dalla cittadinanza”. “La buona politica la fanno le persone per bene – gli fa eco Maria Luisa Berti di Npr –. E' il momento di fare squadra in maggioranza, altrimenti è difficile andare avanti”.

Un percorso di rivitalizzazione è stato intrapreso dal Partito socialista, con Antonio Lazzaro Volpinari che apre al governo: “Siamo pronti a un incontro per confrontarci”. E' il momento di aggregare e non di dividere anche per Severino Bollini del Movimento ideali socialisti. Vanessa D'Ambrosio di Area Democratica incalza Dml e il governo sull'Ivg: “Vi chiedo di impegnarvi – dice – per arrivare a una legge il più presto possibile”. “Bisogna ridare voce alla democrazia solidare” per Sara Angelini di Demos, che invita a pensare a un piano di riforme.

Apertura alla più ampia collaborazione dal Pdcs, per voce di Gian Carlo Venturini: “I nostri valori sono sempre vicini. Non facciamo gli stessi errori del passato, pensando che ogni legislatura debba essere in contrasto con la precedente”. Giunto il momento di “guardare avanti e pensare al futuro senza frammentare” per Repubblica futura con Mara Valentini, che dopo aver criticato la scarsa coesione in maggioranza, sprona a mettere insieme le forze migliori e si offre come interlocutore affidabile. Apertura anche da parte di Libera con Michele Muratori che afferma: “Siamo liberi come voi. Anche dall'opposizione sosteniamo la vostra spinta innovativa. La politica sammarinese ha bisogno di un terremoto per riscoprire la sua dignità”. Nel pomeriggio si votano la mozione finale e i vertici di partito.