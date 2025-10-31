TV LIVE ·
Al via l'esame della riforma Igr

Atteso un lungo dibattito: ogni consigliere potrà intervenire per 16 minuti

di Luca Salvatori
31 ott 2025

Nel comma 20 dell’ordine del giorno, oltre alla riforma dell’Igr, approdano anche la ratifica del decreto sull’emissione dei titoli del debito pubblico — con tasso fisso al 2% — e il progetto di legge che introduce nuove procedure per la loro emissione.

La seduta si è aperta con la lettura delle corpose relazioni di maggioranza e minoranza e le opposizioni hanno ribadito la loro contrarietà a tutti e tre i provvedimenti contenuti nel comma, sottolineando divergenze sia di metodo che di merito.

Nella sua relazione introduttiva, il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, ha illustrato i nuovi emendamenti frutto dell’intesa raggiunta con le tre sigle sindacali. I punti chiave, sono: il ripristino dell’aliquota al 2,5% sulla tassazione del tfr; la reintroduzione della no tax area fino a 10mila euro; l’eliminazione del bonus precedentemente ipotizzato; l’introduzione di una maggiore progressività nella quota Smac, in base al reddito. Prevista inoltre la possibilità di aderire solo in parte al meccanismo di detrazione Smac e di suddividere le spese all’interno dello stesso nucleo familiare.

Facile prevedere un confronto lungo e articolato: ogni consigliere potrà intervenire per 16 minuti, e quasi tutti risultano iscritti a parlare. Dai banchi della maggioranza aperto sostegno al pdl, così come modificato dopo il negoziato col sindacato; dall'opposizione critiche per il mancato coinvolgimento nelle varie fasi dell'iter e dei confronti.




