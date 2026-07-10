Al via l’indagine sul futuro demografico: arriverà via e-mail, martedì 14 luglio

Decodificare la denatalità con strumenti nuovi, per leggere un fenomeno che ha implicazioni su più piani del vivere: dalla scuola alla sanità, fino al mondo del lavoro, orientando l'economia. Parte da qui il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, nel presentare l’indagine sociologica dedicata alle dinamiche familiari in territorio, con un forte appello alla partecipazione. “Per noi la statistica sarà sempre di più uno strumento importante – dice Andrea Belluzzi, Segretario per gli Affari Interni - Dobbiamo imparare, lavorare, contribuire alla statistica, rispondendo a tutti i questionari che ci inoltra”.

Verso la seconda lettura della legge sulla famiglia, uno strumento in più leggere il fenomeno, capirlo e orientare le scelte politiche: “L'obiettivo – dice Stefano Canti, Segretario per la GiustiziaStefano Canti, Segretario per la Giustizia con delega alla Famiglia - è di puntare sulla stabilità del nucleo familiare, quindi, questa indagine sociologica servirà per capire ulteriori fattori che sono relativi e legati alla denatalità, per poi tarare nuove norme”.

Elaborata dalla Commissione Speciale sull’Andamento Demografico, insieme all'Ufficio Nazionale di Statistica, frutto del confronto con più soggetti, una indagine sociologica conoscitiva che “non vuole confermare dati esistenti, ma porsi in ascolto della popolazione” “Quello che ci serve - osserva Roberto Ercolani, Presidente Commissione Speciale sull'Andamento Demografico - non è un dato qualunque, è quello che sta succedendo nel Paese, quindi invitiamo tutta la popolazione a rispondere, a dare informazioni concrete, perché più alta è l'adesione, più la politica potrà muoversi nella direzione giusta per poter trovare soluzioni”.

Campione di 12mila soggetti, domande semplici con tempi di compilazione di 7-8 minuti. Sarà somministrata via e-mail, martedì 14 luglio. “Arriverà una mail a tutte le persone residenti di fascia d'età compresa tra i 18 e 49 anni – dettaglia Mauro Sammaritani, Dirigente Ufficio nazionale di Statistica - con un link con il quale potranno accedere direttamente alla compilazione del questionario, che sarà totalmente in forma anonima”.