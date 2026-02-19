CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Al via l'iter di legge per il "daspo" sammarinese Il provvedimento, presentato dal Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri, arriva dopo gli accadimenti dell'ultimo Rally Legend. Unanimità in aula sulla nuova legge per le Comunità dei residenti all'estero

46 su 46: la nuova legge sulle Comunità dei Sammarinesi residenti all'estero, ottiene il via libera all'unanimità in Consiglio Grande e Generale, così come era avvenuto in commissione. La finalità del nuovo testo normativo – come affermato nella relazione del Segretario di Stato agli Esteri Luca e in quella unitaria a cura di Giovanni Francesco Ugolini - è la promozione e il mantenimento delle relazioni sociali tra i sammarinesi all’estero e incentivare i rapporti tra gli stessi e la madre Patria con lo scopo di regolamentare lo status giuridico, il funzionamento e le attività amministrative delle comunità. Il pdl definisce anche i requisiti e le procedure per la costituzione di nuove comunità e vengono specificate le loro funzioni, le incompatibilità delle cariche elettive e la distinzione tra soci effettivi e soci onorari. L'organo istituzionale di riferimento resta il Consiglio dei XII. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari nel corso del dibattito ha riferito che prossimamente verrà assegnata alla Consulta dei Residenti all'estero una sede specifica, in Centro Storico, nell'edificio “Ex reptilarium” dove verrà trasferita anche la sede del Museo dell'Emigrante.

Ventilata inoltre l'ipotesi di un “quinto” anello, per i sammarinesi, sempre più numerosi, residenti nei paesi del nord Europa. L'aula ha poi esaminato alcune 'prime letture', tra cui le disposizioni sulla sicurezza durante le manifestazioni sportive, pdl proposto dal Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri, che introduce una sorta di “daspo” sammarinese: un provvedimento emanato dal Comandante della Gendarmeria, per soggetti pericolosi, così da prevenire episodi come quelli accaduti durante l'ultima edizione del Rally Legend. Il pdl è stato accolto con ampio favore bipartisan dall'aula, anche se dall'opposizione è stata sollevata la questione dell'efficace flusso e scambio di informazioni, sui soggetti pericolosi, con le autorità di Polizia italiane e di altri paesi. Al via anche l'iter del pdl proposto da Rete con la finalità di mettere in condizione lo Stato di recuperare i crediti fiscali vantati nei confronti di soggetti residenti all'estero che si sono finora sottratti al pagamento di quanto dovuto all'erario sammarinese. Prima lettura, inoltre, per il pdl della Segreteria di Stato alla Giustizia, che abroga il titolo III della legge sul controllo preventivo di legittimità.

