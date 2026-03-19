CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Al via l'iter per una normativa su fine vita e testamento biologico In prima lettura i pdl dell'Associazione Emma Rossi e del Movimento Rete

Due pdl diversi per origine ma convergenti negli obiettivi: riconoscere il diritto della persona di decidere, in modo consapevole, sulle cure, nelle delicate fasi finali dell’esistenza. Il primo progetto di legge è di iniziativa popolare ed è stato promosso dall’Associazione Emma Rossi. A illustrarlo in aula la presidente Patricia Busignani, che ha posto al centro il principio di autodeterminazione: il diritto alla salute – ha sottolineato – non può prescindere dalla libertà di scelta. Forte anche il richiamo alla dimensione umana dell’assistenza, con le cure palliative definite un diritto pieno e non residuale.

Sulla stessa linea il secondo progetto, presentato da Rete e illustrato dal capogruppo Emanuele Santi, che parla apertamente di vuoto normativo da colmare e apre alla costruzione di un testo unico condiviso, anche partendo dal pdl di iniziativa popolare. Il Segretario di Stato con delega alla Sanità Marco Gatti ha invitato ad un esame attento ma rapido, garantendo l’impegno del Governo sul piano organizzativo e sul rafforzamento delle cure palliative, anche con il progetto dell’hospice. Dai banchi della maggioranza e dell’opposizione è emersa una sostanziale convergenza sulla necessità di intervenire, pur con sensibilità diverse.

Tra i nodi più delicati da regolamentare: i limiti delle disposizioni anticipate di trattamento, la gestione dei casi senza disposizioni anticipate, ma anche la tutela dell’obiezione di coscienza da parte del personale medico-sanitario. Secondo Sandra Stacchini del Pdcs in ogni caso vanno corretti radicalmente gli articoli sulla sospensione di sostegni vitali, come l'idratazione e la nutrizione, se diventano strumento per una sorta di eutanasia omissiva. Il punto fermo, ribadito da più parti in aula è infatti che i due progetti non disciplinano né eutanasia né suicidio assistito. Ora il confronto proseguirà in Commissione, con l’auspicio bipartisan di audire anche il Comitato di Bioetica per poi arrivare, auspicabilmente, a una sintesi condivisa.

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