Al via la Commissione IV, comma comunicazioni: sanità, sicurezza, welfare e rifiuti

Questo pomeriggio si è aperta la sessione della Commissione IV, che proseguirà nei prossimi giorni. In esame giovedì, come avete sentito, ci sarà il progetto di legge sull'emergenza casa, presentato dalla Segreteria al Territorio, assieme ai pdl delle opposizioni sullo stesso tema. Oggi il comma comunicazioni: Rf riprende il tema della gestione rifiuti e chiede aggiornamenti sulla regolamentazione della libera professione medica. Il Pdcs sottolinea che quest'ultimo tema è una priorità del governo. Rete critica l'esecutivo per i mancati versamenti contributivi, per quasi 14 milioni di euro. Ar ribadisce la necessità di interventi normativi per recuperare gli ammanchi e prevenirne di futuri. Dml solleva questioni sulla riorganizzazione dell'Iss e sull'aumento dei furti, proponendo incentivi per la sicurezza. Mentre Libera conferma l'impegno per un nuovo modello sanitario.

I Segretari di Stato affrontano poi i temi di sicurezza, welfare di comunità, riforma pensionistica e strategia sui rifiuti, sottolineando la necessità di azioni concrete e condivise.