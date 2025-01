CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Al via la prima sessione parlamentare del 2025 Beccari: "Firma dell'accordo con Ue, ipotizzabile entro il semestre di presidenza polacca. Domani le lettere credenziali dell'Ambasciatrice palestinese". RF chiederà incontro alla Reggenza su due interpellanze, ritenendo insufficienti le risposte

Al via la prima sessione parlamentare del 2025.

Al via in mattinata la prima sessione dell'anno del Consiglio Grande e Generale. L'aula terrà sedute tutti i giorni, fino a lunedì 20 gennaio, con l'esclusione del fine settimana. Tra i grandi temi in esame il piano sanitario e socio sanitario e la relazione sull'attività di Banca Centrale.

E' in corso il comma comunicazioni, con il consueto dibattito generale sull'attualità politica. Luca Lazzari, del Psd, ha rimarcato la positiva collaborazione tra giustizia sammarinese e giustizia italiana. RF ha annunciato la richiesta di un incontro alla Reggenza, sul tema delle interpellanze che ha reiterato, ritenendo insufficienti le risposte ricevute.

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha ribadito che ad oggi è ipotizzabile la firma dell'accordo di associazione con l'Ue entro il semestre di presidenza polacca e ha anche comunicato che domani presenterà le lettere credenziali l'Ambasciatrice palestinese.

