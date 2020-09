Al via la seconda fase del Tavolo Turistico Territoriale: Pedini Amati incontra sindaci e imprenditori nell'Urbinate

Il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati compirà domani un tour nelle Marche per incontrare nove sindaci dell'Urbinate e alcuni imprenditori del territorio, per iniziare la seconda fase del Tavolo Turistico Territoriale. Il progetto è stato lanciato a San Marino lo scorso luglio con il patrocinio dell’Organizzazione mondiale del turismo e in collaborazione con il Mibact. L’obiettivo è quello di incontrare nei prossimi mesi molti dei 107 Comuni italiani partecipanti, per ampliare la collaborazione in ambito turistico e promozionale. Pedini Amati sarà accompagnato da Massimo Ferruzzi, consulente per il TTT, e discuterà con le amministrazioni vari temi, tra cui: il turismo outdoor e sostenibile, i cammini di pellegrinaggio religioso e lo sviluppo dell’enogastronomia legata ai prodotti locali e biologici.



