Al via la sessione consiliare di aprile: in Aula i nuovi Capitani Reggenti

Si apre in mattinata la sessione del Consiglio Grande e Generale di aprile, che si protrarrà fino al 17 per poi riprendere dopo Pasqua.

Sarà la prima seduta con i nuovi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, che rivolgeranno il loro saluto all’Aula. In agenda, numerose nomine e sostituzioni, tra cui quelle dovute all’assenza di Giovanni Zonzini di Rete per motivi di studio. Prevista anche la proroga temporanea del dirigente dell’Authority Sanitaria Claudio Muccioli.

In discussione quattro progetti di legge in seconda lettura, tra cui quello sull’emergenza abitativa, e altri cinque in prima lettura, quattro dei quali proposti da Rete.

Torna in aula anche il tema del riconoscimento dello Stato di Palestina. Sei i decreti in ratifica, tra cui quello sullo spread massimo applicabile ai prestiti statali. In programma anche l’approvazione del piano sanitario e sociosanitario e un pdl dell’opposizione per abrogare le residenze fiscali non domiciliate.