Al via la sessione del Consiglio che nominerà la nuova Reggenza

Si apre questa mattina la sessione di marzo del Consiglio che proseguirà fino a venerdì. Riprenderanno poi il lunedì successivo fino a mercoledì 24 marzo. Sarà il Consiglio dell'elezione dei Capitani Reggenti, in agenda venerdì 19. All'ordine del giorno la legge sull'informazione. Procedura d'urgenza anche per le “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”. In seconda lettura la creazione di una rete sentieristica mentre, all'avvio dell'iter consiliare: legge sui crimini informatici; istituzione di un certificato complementare di protezione per i medicinali; Testo Unico in tema di Proprietà Industriale. All'ordine del giorno anche la ratifica di 4 decreti, due dei quali sul Covid e 13 istanze d'arengo. Dopo il comma comunicazioni, fra le varie nomine, anche quella del Dirigente dell’Authority sanitaria.