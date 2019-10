Al via la terza edizione della scuola di formazione politica dei giovani del Pdcs

Nel pomeriggio a Palazzo Pubblico la visita che ha dato il via alla terza edizione della Scuola di Formazione Politica dei Giovani Democratico Cristiani, dal titolo: “Essere per esserci conoscere per agire”. La scuola di formazione politica nasce da una precisa esigenza – scrivono i giovani DC - ovvero fornire un contesto aperto di dialogo, di condivisione, di conoscenza, di analisi e di approfondimento delle competenze necessarie per partecipare attivamente e consapevolmente ai processi di cambiamento ed evoluzione del nostro Paese.