Al via la visita ufficiale del Segretario Beccari in Argentina

Al via oggi la visita ufficiale del Segretario agli Affari Esteri Beccari in Argentina. Beccari sarà accompagnato dall’Ambasciatore Giovanni Maria d’Avossa e da funzionari diplomatici. Tra oggi e domani, il Segretario di Stato svilupperà un intenso programma di visite al più alto livello ministeriale, a partire dall’incontro con l’omologo Ministro degli Affari Esteri, Santiago Andrés Cafierio. Colloqui previsti anche con i Ministri della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, dell’Economia, del Turismo, del Lavoro e dell’Educazione. Gli incontri saranno l’occasione per approfondire il rapporto bilaterale. La Delegazione parteciperà inoltre ad un incontro con la Senatrice argentina Silvia del Rosario Giacoppo e alcuni senatori facenti parte del Gruppo di Amicizia Argentina-San Marino. Sabato l’incontro con i rappresentanti delle Associazioni sammarinesi in Argentina.