CONSIGLIO Al via una lunga settimana di lavori consigliari: piatto forte l'Europa Aula impegnata fino a venerdì in molti temi che promettono di infiammare il dibattito

Al via una lunga settimana di lavori consigliari: piatto forte l'Europa.

Al via da oggi un vero e proprio tour de force per il Consiglio Grande e Generale, convocato fino a venerdì 19 con diverse sedute notturne. Protagonista della sessione sarà il riferimento del Segretario agli Esteri sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea anche se in commissione sono già stati presentati i punti salienti.

Non è escluso che in avvio, nel comma comunicazioni, si torni a parlare di sanità, visti gli attacchi degli ultimi giorni.

Attesa dai sindacati la ratifica degli Accordi per il rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego e per i salariati dell'Azienda Lavori Pubblici, che troviamo al quarto comma, quindi sarà tra i primi ad essere evasi. Tanti, invece, i temi che rischiano di saltare a prossima sessione, la maggior parte dei quali si trascina da mesi.

L'Aula è chiamata ad affrontare, dopo rinvii, anche le modifiche allo statuto di Banca Centrale con le sostituzioni nel Consiglio Direttivo; l’istituzione di una Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali; la situazione del sistema scolastico e le modifiche al Piano Regolatore Generale, temi caldi che promettono di accendere il dibattito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: