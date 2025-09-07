Alberto Simoncini si ricandida ufficialmente a Capitano di Castello di Città

Dopo Giacomo Rinaldi per Montegiardino, arriva anche la ricandidatura ufficiale di Alberto Simoncini per la Giunta di Castello di San Marino Città.

Forte di cinque anni di intensa attività prima come Consigliere e poi alla guida della stessa Giunta come Capitano, Simoncini anticipa che si presenterà con una lista civica fatta di persone già con esperienza e di volti nuovi, con l'obiettivo esplicitato di continuare con la valorizzazione del Castello e rafforzare il senso di comunità.

"Niente duelli in vista, almeno da parte mia - scrive - solo la volontà di impegnarmi di nuovo con dedizione e concretezza, per poter proseguire il percorso intrapreso".







