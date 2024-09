Alessandro Bevitori replica alla nota delle opposizioni, che asseriscono sia decaduto e recidivo

Il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori replica al comunicato congiunto delle opposizioni, in cui viene asserito che è decaduto, anche per un secondo incarico di amministratore di società. “Ovviamente – scrive Bevitori, in una nota a San Marino Rtv - anche per questo incarico, come per il precedente già oggetto di segnalazione del Movimento RETE, ho rassegnato le dimissioni nel pieno rispetto della Legge qualificata 184/2005. Infatti le dimissioni dalla società Titan Real Estate SpA sono state formalizzate in data 26 luglio 2024, come peraltro già comunicato e documentato il 12 settembre u.s. nelle sedi istituzionali competenti. Pertanto le accuse delle opposizioni sono totalmente prive di ogni fondamento e hanno l’unica finalità di creare sterili polemiche. Come ho avuto modo di dire in Aula, l’opposizione ha il diritto e anche il dovere di vigilare, i chiarimenti sono stati immediatamente forniti per cui non c’è nessun “caso”. Si mettano il cuore in pace”.