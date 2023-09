POLITICA SAMMARINESE Alessandro Mancini nuovo capogruppo Npr

Alessandro Mancini nuovo capogruppo Npr.

Cambio della guardia al vertice di Npr. Il nuovo presidente del gruppo consiliare è Alessandro Mancini, come già ufficializzato sul sito del Consiglio Grande e Generale. Subentra a Matteo Rossi che aveva assunto la guida del gruppo solo 4 mesi mesi fa, in occasione del rimpasto di Governo. Nelle settimane scorse erano emerse frizioni tra la componente di Npr che afferisce ad Alleanza Riformista e consiglieri in quota Psd.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: