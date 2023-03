Alessandro Scarano candidato del PDCS a Capitano Reggente Nei giorni scorsi, la scelta di Rete su Adele Tonnini. L'elezione dei Capitani Reggenti si terrà venerdì prossimo

Il Gruppo Consiliare e la Direzione del PDCS hanno designato Alessandro Scarano quale candidato alla Suprema Magistratura per il prossimo semestre. “Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese – si legge in una nota - esprime grande soddisfazione per tale scelta e rinnova al proprio Consigliere le felicitazioni per la candidatura”.

