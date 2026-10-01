Alice Mina e Vladimiro Selva: diario di un semestre "speciale"

Con un discorso di insediamento di ampio respiro (1° aprile 2026), i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva danno avvio ad un semestre intenso con multilateralismo, Europa, solidarietà come parole chiave: dalle grandi crisi internazionali al dossier UE come passo verso l'affermazione della soggettività internazionale del Titano; con possibili nuove traiettorie di sviluppo. L'appello “affinché la forza non prenda il sopravvento sul diritto internazionale”.

Il richiamo all'ascolto “per comprendere la complessità della realtà”, nel primo intervento in Aula (15 aprile 2026), “più rispetto e responsabilità condivisa”. La Reggenza insiste sull'unità, per “riconoscersi parte di un “destino comune”, non come formula, ma come impegno concreto”. Il monito a respingere odio, violenza e intolleranza, anche nel linguaggio.

(21 maggio 2026) L'attenzione alle fasce più deboli della popolazione. La Reggenza visita il Centro di riabilitazione psico-sociale Il Libeccio. Clima di festa anche al 'Casale La Fiorina' (10 giugno 2026). La stessa cura verso la fragilità dimostrata in occasione del taglio del nastro nel nuovo progetto di autonomia abitativa al Colore del Grano (15 giugno 2026) e nell'incontro con i fruitori delle strutture territoriali dell’ISS, Diurno e Atelier (26 giugno 2026). E poi per i 20 anni dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità: sullo sfondo la visione che accompagnerà il Paese in futuro: dall'attuazione dei singoli diritti alla costruzione del Progetto di Vita di ogni persona con disabilità.

Il 1° giugno, giornata di lutto nazionale. La Repubblica piange la scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. I Capitani Reggenti, i primi a rendere omaggio al feretro. Ne ricordano con commozione, “l’esemplare spirito di servizio”.

(13 giugno 2026) La cultura del bello. Biennale d'Arte di Venezia, fucina di occasioni per il Titano. I Capi di Stato in visita al padiglione biancoazzurro “Sea of sound”: le opere di Mark Francis evocano un legame forte con la terra di San Marino.

La forza del multilateralismo e il ruolo del Titano nel Consiglio d'Europa. Il 1° luglio, missione a Strasburgo per i Capitani Reggenti su invito del Segretario Generale, Alain Berset, già oratore ufficiale. Focus sul legame con l'Organizzazione, i suoi valori fondanti, a quasi quarant'anni dall'adesione del Titano.

(22 luglio 2026). Spirito di accoglienza da sempre nel DNA di San Marino. I Capitani Reggenti Mina e Selva ricevono i due studenti palestinesi arrivati sul Titano nel maggio scorso, titolari di borse di studio di UNIRSM. “Vi invitiamo a considerare San Marino come una seconda casa” - dicono.

La prossimità come forma concreta di autorevolezza e di servizio. La Reggenza incontra, una ad una, le nove Giunte di Castello recandosi nei rispettivi territori. Obiettivo: valorizzare il ruolo delle amministrazioni locali e rafforzare il dialogo con i cittadini (giugno – luglio 2026).

(30 luglio 2026) La Reggenza alla Verna. Nell’Ottocentenario della morte di San Francesco, due opere di Cristian Ceccaroni che si guardano a distanza, unendo idealmente il Titano e la località aretina. In dono, rispettivamente, al Santuario francescano della Verna e al Convento di San Francesco di San Marino.

Il 22 agosto, l'evento dell'anno. L'abbraccio di Papa Leone XIV ai sammarinesi, nel Centenario dei rapporti diplomatici con la Santa Sede. A Palazzo Pubblico l'evento assume anche il volto della storia. In luce il valore spirituale, civile e istituzionale della visita pastorale. I Capitani Reggenti accolgono il Santo Padre in un incontro che rinsalda due tradizioni millenarie e due forme diverse ma affini di servizio alla comunità, nella condivisione e convergenza sui valori fondamentali. Il 21 settembre, a un mese di distanza, l'udienza generale: il grazie della Reggenza a chi ha reso possibile una giornata storica. Il 21 settembre, l'udienza generale: il grazie della Reggenza a chi ha reso possibile una giornata storica.

A Taranto, tra fine agosto e inizio settembre, in scena i XX Giochi del Mediterraneo. La Reggenza non manca di dare il proprio sostegno alla missione sportiva sammarinese, assistendo alle gare, incontrando gli atleti, nell'anno di San Marino Comunità Europea dello Sport. 4 medaglie, due ori e due bronzi: al di là dei risultati lusinghieri, la riaffermazione della centralità dello sport come strumento di dialogo, inclusione e crescita.

(12 settembre 2026) Da 150 anni la Statua della Libertà svetta al centro nell'omonima piazza, cuore della vita politica e sociale del Paese. Al culmine delle celebrazioni, sotto l'egida dei Capi di Stato, la lectio magistralis tenuta da Valentina Rossi e Suor Maria Gloria Riva, ‘Libertà: tra storia, arte e cultura’.

(24 settembre 2026) Prima visita istituzionale per i Capi di Stato alla sede vescovile della Diocesi di San Marino-Montefeltro, a Pennabilli. Particolarmente sentita dalla Reggenza: accanto agli antichi legami, un rapporto reso proficuo nei tanti momenti di celebrazione comuni. Per il Vescovo Beneventi, “un evento storico”.

Riapre, dopo un lungo restauro (25 settembre 2026), la Chiesa di San Pietro, laddove si trovano le nicchie scavate nella roccia, giacigli, secondo la leggenda, dei Santi Marino e Leo. Alla presenza dei Capi di Stato, la restituzione alla comunità di un luogo custode dell'origine e dei valori spirituali più profondi.

Una riscoperta che vale un tesoro. L'effigie musiva del Santo San Marino, risalente al 1270 circa, tra le figurazioni dei Santi che si possono ammirare nella Basilica di San Marco a Venezia, identificata e confermata da eminenti studiosi. Alla cerimonia del 26 settembre, promossa con le Autorità Ecclesiastiche e Civili lagunari, la Reggenza sottolinea il rinnovarsi del “patto spirituale tra le due “Serenissime” e da secoli di rispetto reciproco, di cultura millenaria e di dialogo fecondo”. L'incontro, infine, con il Patriarca di Venezia, Mons. Moraglia.

Un semestre vissuto, dunque, come un ponte, un percorso fatto di incontri, confronti, approfondimenti ed emozioni, nella convinzione di “quanto forte possa essere una Comunità quando le Istituzioni non agiscono da sole”. La prossima firma dell'accordo Ue come tappa e non traguardo. Alice Mina e Vladimiro Selva hanno scelto di farsi “coinvolgere”. Nel saluto di fine mandato (23 settembre 2026), l'augurio ai successori: “Ascoltate. Osservate. Lasciatevi sorprendere. E consentite a questa esperienza di modificare, almeno in parte, il Vostro sguardo”.







