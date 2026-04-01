Alice Mina e Vladimiro Selva nuovi Capitani Reggenti: le fasi salienti della cerimonia

Con un protocollo immutato nei secoli. si è celebrata oggi la cerimonia di insediamento dei Capitanti Reggenti. Fasi rigidamente scandite: ad aprire la giornata l'alzabandiera in Piazza della Libertà accompagnato dall'inno nazionale.

A seguire, a palazzo Valloni, l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato: il nunzio apostolico S.E. Petar Rajič ha incentrato il suo discorso sulle guerre in corso in diversi continenti: "Le conseguenze psicologiche e culturali dei conflitti - ha detto - rischiano di avvelenare cuori e menti per generazioni, sostituendo il rancore alla ragione".

Nello stesso palazzo il discorso d'ingresso della Reggenza eletta incentrato, sul fronte internazionale sulle tensioni internazionali esprimendo "preoccupazione crescente" per crisi di "portata epocale". È stato ribadito che la Repubblica di San Marino "sostiene convintamente il multilateralismo, pone al centro del sistema globale il ruolo delle Organizzazioni Internazionali e della sua Istituzione più rappresentativa, le Nazioni Unite".

Sul fronte interno i Reggenti eletti hanno fatto riferimento all'imminente chiusura dell'accordo di associazione con l'Ue, sostenendo che "inevitabilmente un cambio di passo strategico e un approccio culturale che promuova la sostenibilità, la modernizzazione dei servizi e la responsabilità condivisa". Spazio quindi ad un appello alla coesione, affinché "ciascun cittadino possa sentirsi parte di una comunità che non abbandona, che sa tendere la mano, che riconosce il valore di ogni persona e ne custodisce la dignità".

Il corteo reggenziale si è poi diretto verso Palazzo Pubblico per il primo incontro con la Reggenza uscente. Momenti istituzionali fusi con quelli religiosi: insieme, Reggenza eletta e Reggenza ancora in carica fino alla Pieve per la Messa con il saluto e gli auguri di buon mandato del Vescovo di San Marino-Montefeltro Mons. Domenico Beneventi.

Dalla Pieve di nuovo a Palazzo, dove trovano posto il corpo diplomatico, i membri del Consiglio Grande e Generale, autorità civili e religiosi per l'orazione ufficiale, tenuta dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset. Anche qui ampio spazio agli sconvolgimenti geopolitici, con l'invito a rimettere "il diritto al centro della nostra concezione della sicurezza", senza accettare "l’idea che, quando parla la forza, il diritto dovrebbe tacere". "Ciò di cui l’Europa ha bisogno - ha aggiunto - in questa fase di rottura, è una sicurezza fondata sulla democrazia e su regole stabilite e prevedibili. Al Consiglio d’Europa noi chiamiamo questo sicurezza democratica".

In chiusura Berset ha espresso rallegramenti per "continuare a lavorare con San Marino per un’Europa in cui il dialogo, la responsabilità e le relazioni pacifiche prevalgano sulla forza, sulla violenza, sulla brutalità e sull’impunità".

Con la formula del giuramento in latino pronunciata dal Segretario agli Interni Andrea Belluzzi, verso il momento più alto della cerimonia. Lo scambio dei collari di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino segna il passaggio dei poteri da Matteo Rossi e Lorenzo Bugli a Alice Mina e Vladimiro Selva, da oggi Capitani Reggenti per il prossimo semestre.







