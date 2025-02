Alice Mina: "Forte richiesta da maggioranza e opposizione per un'azione politica più organizzata"

Manca solo il Movimento Rete, poi la Dc avrà completato il round di incontri post congressuali con gli altri partiti sammarinesi. Un primo bilancio, con la neo Presidente Alice Mina.

“La valutazione – dichiara – è sicuramente molto positiva. Un elemento ricorrente, nei vari incontri, è una forte richiesta di lavorare in maniera molto più organizzata, coordinata, con modalità precise. Richiesta che è arrivata sia dalle forze di maggioranza, sia dalle opposizioni. Anche entrando nel merito dei temi prioritari, devo dire che c'è stata comunanza. E quindi: sanità, scuola, famiglia, gestione del debito, accordo di associazione con l'Unione Europea, digitalizzazione del Paese”.

Il Pdcs, oltre ai partiti, incontra in questa fase post congressuale anche le categorie e le espressioni della realtà sociale. Ieri è stata la volta delle Associazioni Laicali della Diocesi. “La loro richiesta è stata forte – riferisce Alice Mina – nel non venire meno a quelli che sono i principi fondanti del nostro partito. Si è parlato di famiglia, e quindi della necessità di riscoprire il valore importante, di denatalità e anche di giovani. Hanno evidenziato una emergenza educativa in un'epoca di fortissimi individualismi. L'altra richiesta, arrivata in maniera molto determinata, è che ci sia un rapporto costante tra parte politica e parti sociali”.