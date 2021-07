Alienazione terreni pubblici, Rete: "Rivendichiamo il diritto ad esprimere la nostra posizione dissenziente"

A sua volta RETE ribadisce la necessità di ponderare a dovere scelte sull'alienazione definitiva di terreni pubblici, esistendo già all’interno dell’impianto normativo alternative per permettere ai privati di espandersi. “Se comprendiamo il valore occupazionale ed economico che alcune importanti realtà abbiano a San Marino – scrive - non possiamo soprassedere su situazioni di abusi edilizi e mancati controlli, ritenendo che - in questo caso – chiunque debba essere trattato alla stessa maniera”. Perplessità condivise – aggiunge- con Segretario al Territorio e maggioranza, che ha comunque deciso di proseguire il percorso come è legittimo che sia; “cionondimeno – conclude - rivendichiamo l’altrettanto legittimo diritto di esprimere democraticamente la nostra posizione”.