COE All'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa personaggi simbolo della lotta per i diritti umani A Strasburgo Julian Assange, Vladimir Kara-Murza e Maryam Rajavi. Gerardo Giovagnoli eletto Vicepresidente APCE.

Gerardo Giovagnoli – capo-delegazione - Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi, hanno inaugurato l'ingresso nell'emiciclo della nuova compagine sammarinese all'Assemblea Parlamentare di Strasburgo, dopo le elezioni del 9 luglio, in una sessione caratterizzata dalla presenza di personaggi simbolo della lotta per i diritti umani, come Julian Assange, fondatore di Wikileaks, che ha parlato per la prima volta in pubblico, dopo la scarcerazione a fine giugno. L'assemblea di Strasburgo ha approvato una risoluzione con cui chiede agli Stati Uniti di riformare con urgenza la legge sullo spionaggio del 1917 ed escludere la possibilità che possa essere usata nei confronti di editori, giornalisti, e whistleblower che divulgano informazioni classificate con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica e informare su crimini gravi, come l'omicidio, la tortura, la corruzione o la sorveglianza illegale.

“Finalmente è stato liberato. Il Consiglio d'Europa – commenta Gerardo Giovagnoli – ha avuto un ruolo e ascoltare la sua testimonianza è stato di grande soddisfazione ma anche di preoccupazione per quello che è potuto accadere ad un giornalista che ha investigato su elementi scomodi per una grande potenza. Quello che ha subito è sicuramente da condannare. A Strasburgo inoltre c'è Vladimir Kara-Murza che è stato incarcerato per ragioni politiche dal regime russo. Finalmente anche lui è stato liberato e finalmente abbiamo potuto consegnarli il Premio Havel 2022, sui diritti umani. Abbiamo anche la leader della opposizione iraniana Rajavi, quindi un ulteriore segno del fatto che il Consiglio d'Europa è tenuto in considerazione per queste battaglie internazionali di democrazia, di stato di diritto, di libertà”.

In apertura di sessione il capodelegazione sammarinese è stato eletto vice-presidente dell'Assemblea Parlamentare e poco prima dell'inizio dei lavori è stato incaricato, un po' a sorpresa, di presiedere la seduta. Compito non semplice e inaspettato che Gerardo Giovagnoli ha svolto con padronanza e senza alcuna sbavatura.

