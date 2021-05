Alla Farnesina firmato il protocollo sulle consultazioni e la cooperazione, il Segretario Beccari: "Si apre un nuovo ciclo"

Il governo di San Marino è a Roma per una serie di incontri bilaterali nei vari ministeri, e che culmineranno coi colloqui, domani, col presidente della Repubblica Mattarella e col presidente del Consiglio Draghi. Una serie di incontri concentrati in due giorni. Alla Farnesina il nuovo incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. L'ultimo incontro lo scorso gennaio, il governo era diverso, ma il ministro Di Maio è rimasto alla Farnesina, e ciò ha consentito continuità nella risoluzione dei dossier aperti con San Marino. E' arrivata così anche la firma del protocollo sulle consultazioni e la cooperazione rafforzata tra i due Stati, che programma una serie di incontri, anche a livello tecnico, per portare avanti i diversi temi su più tavoli. Come la “questione multe”, per la quale è in corso un negoziato specifico, e il “caso targhe” e di determinare le linee guida per l’operatività su quelli che potranno presentarsi in futuro.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri