Alleanza Riformista apre al referendum confermativo ma il focus è sulle tempistiche

Monta il dibattito nel Paese sull'accordo di associazione con l'Ue e anche i partiti esplicitano posizioni sul tema, sospinti anche dagli umori dei cittadini espressi sui social media.

La riflessione di Alleanza Riformista si concentra sulla portata del negoziato che si avvia alla firma, una decisione politica – avvertono – che “non può essere trattata come un semplice atto tecnico” per “l'impatto profondo sul futuro della Repubblica, sul tessuto economico e sulla vita quotidiana della comunità”.

E rilancia il tema referendum, ritenendo necessaria una revisione dell'attuale normativa per “introdurre la possibilità di un consultazione referendaria confermativa insieme ad un’adeguata informazione e comunicazione sui contenuti dell'accordo come condizione necessaria, ma nemmeno sufficiente, per permettere al corpo elettorale di esprimersi con piena consapevolezza” - rimarca AR. Che mette l'accento anche sulla confusione, nei discorsi di tante persone, tra adesione e associazione all'UE. “La prova - sostiene - di come la stessa informazione venga spesso manipolata". Proprio per questo AR insiste affinché le tempistiche siano valutate attentamente, “anche alla luce delle verifiche – osserva infine - che i cittadini stessi potranno avere in seguito alla concreta attuazione dell’Accordo e della possibilità di misurarne direttamente i benefici”.