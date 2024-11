UFFICIO POLITICO Alleanza Riformista: “Costruiamo il futuro su proposte condivise, fuori dai tatticismi" Sul dialogo avviato con Domani Motus Liberi: “Un'area punto di riferimento per chi crede nei valori della libertà, giustizia sociale, innovazione"

Alleanza Riformista riunisce l'Ufficio Politico: analizzati i rapporti tra le forze politiche, che AR vuole “orientati - dice – alla costruzione di proposte concrete, non guidati da logiche di potere o tatticismi, e nella trasparenza. Sul fronte delle alleanze, guarda con favore alla mozione congressuale del PDCS, che esplicita la volontà di rafforzare la collaborazione. Torna poi sul confronto aperto con Domani Motus Liberi, nella volontà di rafforzare “un'area politica ispirata ai principi liberali e riformisti”, nella visione comune di una società basata su libertà, giustizia sociale, innovazione. “Questa area politica – scrive AR – dovrà diventare punto di riferimento per chi crede in questi valori”.

